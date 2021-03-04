السعودية اليوم / مجلس الوزراء الكويتي يفرض حظر تجول جزئياً ابتداءً من الأحد المقبل



الكويت 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واس

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي اليوم، فرض حظر التجول الجزئي ابتداءً من الأحد المقبل وحتى الثامن من أبريل المقبل يومياً من الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحاً على أن يُراجع القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده الكويت من زيادة متسارعة في عدد الإصابات التي بلغت أرقاماً غير مسبوقة وازدياد في عدد الوفيات، فقد العدد الإجمالي للإصابات فيها 497ر196 إصابةً و1105 حالات وفاة منذ بداية الجائحة.

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22:06ت م

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