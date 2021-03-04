السعودية اليوم / زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب نيوزيلندا وتحذيرات من "تسونامي"



ويلينغتون 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واس

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة اليوم شرق الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.

وأوضحت الوكالة الوطنية لمواجهة الحالات الطارئة في نيوزيلندا أن السلطات أطلقت تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" وأمرت السكان في بعض المناطق الساحلية بسرعة التوجه إلى الأماكن المرتفعة, مبينةً أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

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21:47ت م

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