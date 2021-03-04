السعودية اليوم / الجمارك السعودية تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون



الرياض 20 رجب1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

تمكّنت الجمارك

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه عُثر على جزء من كمية حبوب الكبتاجون المضبوطة مُخبأة داخل إحدى الشاحنات وذلك بعد إخفائها بطريقة فنية على امتداد أرضية الشاحنة حيث تمكّن منسوبو الجمرك من إحباط هذه المحاولة.

وأفاد أن الكمية الأخرى من المضبوطات عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك عبارة عن "حجر"، حيث جرى إخفاء حبوب الكبتاجون داخل تجاويف الحجر، مبينًا أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، حيث جرى ضبطهم داخل المملكة وعددهم خمسة أشخاص.

وبين النعيم أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات إلى المملكة، إلا أن الجمارك السعودية تقف دائمًا بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات, داعياً إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني

وأكد النعيم أن الجمارك تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ للحد من عمليات التهريب، مشيرًا إلى الدعم غير المحدود الذي تجده الهيئة العامة للجمارك من القيادة الرشيدة، وذلك بتوفير الوسائل التقنية الحديثة التي تساعد في الكشف عن مثل هذه المضبوطات وغيرها من الممنوعات، مؤكدًا أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تعمل بأقصى جهودها في سبيل تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

// انتهى //

21:34ت م

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الرياض 20 رجب1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واستمكّنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (2.609.202) حبة "كبتاجون" عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليتين وردتا للمملكة عبر المنفذ.وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه عُثر على جزء من كمية حبوب الكبتاجون المضبوطة مُخبأة داخل إحدى الشاحنات وذلك بعد إخفائها بطريقة فنية على امتداد أرضية الشاحنة حيث تمكّن منسوبو الجمرك من إحباط هذه المحاولة.وأفاد أن الكمية الأخرى من المضبوطات عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك عبارة عن "حجر"، حيث جرى إخفاء حبوب الكبتاجون داخل تجاويف الحجر، مبينًا أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، حيث جرى ضبطهم داخل المملكة وعددهم خمسة أشخاص.وبين النعيم أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات إلى المملكة، إلا أن الجمارك السعودية تقف دائمًا بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات, داعياً إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الجمارك من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد.وأكد النعيم أن الجمارك تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ للحد من عمليات التهريب، مشيرًا إلى الدعم غير المحدود الذي تجده الهيئة العامة للجمارك من القيادة الرشيدة، وذلك بتوفير الوسائل التقنية الحديثة التي تساعد في الكشف عن مثل هذه المضبوطات وغيرها من الممنوعات، مؤكدًا أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تعمل بأقصى جهودها في سبيل تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.// انتهى //21:34ت م0224

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