رسميًا.. مطار العلا يبدأ استقبال الرحلات الدولية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، مساء اليوم الخميس، عن صدور الموافقة على بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية وفق المعايير الدولية وبما يتناسب احتياجات الجهات المختصة العاملة في المطار.

مشاريع تطويرية بـ مطار العلا

وشهد مطار العلا الدولي منذ أغسطس 2019 عددًا من المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

وشملت أعمال التطوير مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنويًا، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو مليونين و 400 ألف متر مربع.

تصميمات وفقا لأحدث المعايير

وتضمن المطار عدة مرافق وخدمات، منها الصالة التنفيذية التي صممت وفقًا لأحدث المعايير العالمية وبتقنيات متطورة، وبنية تحتية تواكب البيئة المتفردة، بالإضافة لمقر المشروع الأمني الذي يعد أحدث المشاريع التطويرية في المطار، علاوة على توفر جميع الخدمات والمرافق، والبيئة الاستثمارية، وزيادة إمكانيات ساحة الطيران لتكون ضمن أكبر 10 مطارات بالمملكة بمساحة تصل إلى 49000 متر مربع تتسع لـ 15 طائرة تجارية في وقت واحد.



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