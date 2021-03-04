رئيس وزراء ليبيا يسلم تشكيل الحكومة الجديدة للبرلمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الليبي المكلف، عبد الحميد دبيبة، سلم أسماء تشكيل الحكومة الليبية إلى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، تمهيدًا لعقد جلسة المجلس في 8 مارس الجاري بمدينة سرت لمنح الثقة للحكومة.

وأكد المكتب الإعلامي لـ”دبيبة”، في بيان، أنه سلم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تشكيلة الحكومة الليبية، مرفقة بالأسماء المقترحة لتولى الحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي “في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة بمدينة سرت يوم 8 مارس الجاري“.

الانتهاء من تشكيل حكومة ليبيا

ونقل موقع “بوابة الوسط” الليبية عن “دبيبة” قوله إنه انتهى من تشكيل الحكومة الليبية، واعتمد على التشاور مع أعضاء في ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب المنتخب ومجلس الدولة الموالي لحكومة الوفاق، المنتهية ولايتها، وإنه راعى في تشكيلته الحكومية التوزيع العادل بين أقاليم ليبيا الثلاثة.

وأكد نواب ليبيون في العاصمة طرابلس موافقتهم على أي مدينة لعقد جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة، بشرط أن تخلو من المرتزقة و”القوات الأجنبية”، وأن تتم الجلسة بحضور مراقبين محليين ودوليين.

وقال نواب طرابلس، في بيان، مساء الأربعاء، بعد تأكيد بعثة الأمم المتحدة دعمها وتشجيعها لعقد جلسة لمنح الثقة لحكومة “دبيبة”: “يلتزم أعضاء مجلس النواب بالتعامل إيجابًا مع طرح مسألة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بجميع الطرق الممكنة، بما فيها التواصل عن بُعد، في حال تعذر التئامه في الموعد المحدد”.

مواجهة المرتزقة والقوات الأجنبية

وأضاف البيان أنه “يؤكد استعداده لعقد جلسة لتوحيد المجلسين بكامل النصاب القانوني في أي مدينة ليبية، بشرط خلوها من المرتزقة والقوات الأجنبية، وأن تتم الجلسة بحضور مراقبين محليين ودوليين، وفق اللائحة الداخلية للمجلس“.

ويبلغ إجمالي أعضاء مجلس النواب 200 عضو، لكن العدد الحالي فعليًا نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة بسبب مَن تُوفوا ومَن استقالوا، ويدعم نواب طرابلس الحكومة المنتهية ولايتها، برئاسة فايز السراج، بينما يساند نواب طبرق الجيش الوطني الليبي.



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