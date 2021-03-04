السديس يوجه بتوفير لقاحات كورونا لمنسوبي الرئاسة والوكالة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتوفير لقاحات كورونا (كوفيد ١٩) لمنسوبي الرئاسة والوكالة، وتجهيز كل ما يلزم من تخصيص أماكن ووضع ترتيبات وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي المتبع من قبل رئاسة شؤون الحرمين، والتي تحرص على اتباع النصائح والإرشادات الصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة.

التحصين لمنع تفشي كورونا

وأكد السديس وجوب أخذ هذا اللقاح لكافة منسوبي ومنسوبات الرئاسة لما له من الفائدة والنفع والتحصين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولسلامتهم وسلامة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي.

خطابات وتنسيق مع الصحة

وأوصى الرئيس العام الإدارات المختصة بعمل الخطابات اللازمة والتنسيق مع وزارة الصحة، حيث إن هذا الوجيه يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره، وتعزيزًا لمستوى الوعي الصحي بأهمية اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وحرصًا على توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين.

مستجدات كورونا في السعودية

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (375) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (336) حالة، كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (378708) حالات، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (369,613) حالة.

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