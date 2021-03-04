إغلاق 3 محلات ورصد 8 مخالفات في رجال ألمع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- رجال ألمع

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واصلت بلدية محافظة رجال ألمع جولاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحلات والمطاعم والمنشآت التي تُعنى بالصحة العامة؛ وذلك للكشف عن المخالفات ومتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية، وكذلك تطبيق بروتوكولات الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

جولات ومتابعة مستمرة

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” أن جهود البلدية تتم بمتابعة من سعادة أمين عسير الدكتور “وليد الحميدي”.

وأضاف آل مصمع أن البلدية قد قامت خلال أسبوع بـ 22 زيارة تفتيشية على العديد من المنشآت حيث تم إغلاق 3 محلات وتحرير 8 مخالفات، إضافة إلى مصادرة 16 كيلوجرامًا و10 لترات من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

الحفاظ على الصحة العامة

كما أكد آل مصمع أن البلدية مستمرة في جولاتها التفتيشية بما يضمن صحة المستهلك والقضاء على المخالفات، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم المخصص للبلاغات 940.

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