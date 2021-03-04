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إغلاق 3 محلات ورصد 8 مخالفات في رجال ألمع

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

إغلاق 3 محلات ورصد 8 مخالفات في رجال ألمع

مصادرة 16 كجم و10 لترات من المواد غير الصالحة للاستهلاك

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- رجال ألمع


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واصلت بلدية محافظة رجال ألمع جولاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحلات والمطاعم والمنشآت التي تُعنى بالصحة العامة؛ وذلك للكشف عن المخالفات ومتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية، وكذلك تطبيق بروتوكولات الإجراءات الوقائية من فيروس .

جولات ومتابعة مستمرة

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” أن جهود البلدية تتم بمتابعة من سعادة أمين عسير الدكتور “وليد الحميدي”.

إغلاق 3 محلات ورصد 8 مخالفات في رجال ألمع - متابعات الخليج 365

وأضاف آل مصمع أن البلدية قد قامت خلال أسبوع بـ 22 زيارة تفتيشية على العديد من المنشآت حيث تم إغلاق 3 محلات وتحرير 8 مخالفات، إضافة إلى مصادرة 16 كيلوجرامًا و10 لترات من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

الحفاظ على الصحة العامة

كما أكد آل مصمع أن البلدية مستمرة في جولاتها التفتيشية بما يضمن صحة المستهلك والقضاء على المخالفات، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم المخصص للبلاغات 940.

إغلاق 3 محلات ورصد 8 مخالفات في رجال ألمع - متابعات الخليج 365

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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