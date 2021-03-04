متحدث الصحة يحذر متلقي اللقاح من مخالطة المصابين

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وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبا في المنحنى ويتم متابعته باستمرار وحذر، ويلاحظ ذلك أيضا في الحالات الحرجة، مؤكدا أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية، مشيرا إلى أن المملكة اعتمدت لقاحي فايزر وإسترازينيكا في الوقت الحالي، مبينا أن مخالطة المصابين سواء من متلقي اللقاح أو غير المتلقين أمر قد يعرضهم للمخاطر.
وأعلن العبدالعالي تسجيل 375 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (378,708) حالات، من بينها (2581) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (503) حالات حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين بالمملكة ولله الحمد (369,613) حالة بإضافة (336) حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6514) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.
وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة.
- الإصابات: 378,708
- المتعافون: 369,613
- الوفيات: 6514
- الحالات الحرجة: 503
الإصابات الجديدة حسب المناطق:
- الرياض: 162
- مكة المكرمة: 66
- الشرقية: 61
- الحدود الشمالية: 24
- المدينة المنورة: 14
- عسير: 11
- القصيم:11
- الجوف: 10
- حائل: 6
- تبوك: 5
- نجران: 2
- جازان: 2
- الباحة:1
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