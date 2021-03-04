شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة يحذر متلقي اللقاح من مخالطة المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن عدد متلقي لقاح كورونا (كوفيد-19) تجاوز أكثر من مليون شخص، وذلك عبر 405 مراكز في مختلف مناطق المملكة تشمل مراكز التطعيم عبر المركبات، مثمنا لجميع الجهات المقدمة لخدمة تلقي اللقاح جهودها في هذا الجانب لمواجهة الجائحة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبا في المنحنى ويتم متابعته باستمرار وحذر، ويلاحظ ذلك أيضا في الحالات الحرجة، مؤكدا أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية، مشيرا إلى أن المملكة اعتمدت لقاحي فايزر وإسترازينيكا في الوقت الحالي، مبينا أن مخالطة المصابين سواء من متلقي اللقاح أو غير المتلقين أمر قد يعرضهم للمخاطر.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 375 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (378,708) حالات، من بينها (2581) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (503) حالات حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين بالمملكة ولله الحمد (369,613) حالة بإضافة (336) حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6514) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.

وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة.







الإصابات: 378,708



المتعافون: 369,613



الوفيات: 6514



الحالات الحرجة: 503



الإصابات الجديدة حسب المناطق: