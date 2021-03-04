التحذير من صابون يحتوي نسبة عالية من البكتيريا

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وأوضحت (الهيئة) أنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج صابون على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ويحمل المنتج اسم «Pastil liquid hand wash flower»، بتاريخ صلاحية 9/11/2024 ورقم تشغيله (200114).
ونصحت (الهيئة) المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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