طبيب سعودي يجري عملية نادرة على مستوى العالم

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وأوضح الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمود شويل، أن الطفلة تعد الأصغر سنا على مستوى العالم ويجرى لها هذه العملية المعقدة بتقنية «Simple Limbal Epithelial Transplantation»، حيث تم نشر الحالة في المجلة الكندية لطب العيون، مما يعد إنجازا للطبيب السعودي ومقدرته على إجراء مثل هذه العمليات في مجال جراحات العيون والقرنية.
وبين الدكتور شويل أنه تم تطبيق هذه التقنية في وقت سابق لإنهاء معاناة سيدة كندية في العقد السادس من العمر، تدهور النظر لديها لأكثر من عامين لدرجة كبيرة، وراجعت العديد من المستشفيات والمراكز المتخصصة في طب العيون إلا أن حالتها كانت في غاية الصعوبة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة لها وإخضاعها لهذه العملية والتقنية الحديثة في المجال الطبي، تماثلت بعدها للشفاء والعودة لممارسة حياتها الطبيعية.
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