البرلمان العربي يطالب بموقف دولي لردع مليشيا الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعوة عربية إلى ضرورة تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدافها المتكرر للمملكة العربية السعودية.

البرلمان العربي دعا إلى ضرورة تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدافها المتكرر لمناطق في المملكة بدعم إيراني، واصفا ممارسات الحوثي بـ "السلوك الإجرامي".



وطالب، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، باتخاذ إجراءات فورية جادة وحاسمة ضد المليشيا، بوضعها تحت ضغوط دولية أكبر تدفعها للتوقف الفوري عن تصعيدها المتعمد والمدعوم والممول من إيران.

ووصف البرلمان العربي ممارسات مليشيا الحوثي بـ"السلوك الإجرامي"، محملاً المجتمع الدولي المسؤولية في تقاعسه عن اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الممارسات الإرهابية الممنهجة، والتي تشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، وتمثل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

وأعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان بالسعودية، من خلال صاروخ بالسيتي، اعترضته قوات التحالف العربي صباح اليوم الخميس.

وجدد تضامنه ووقوفه التام الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

والثلاثاء، رحبت الحكومة اليمنية بفرض الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة ضد اثنين من قادة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت الحكومة، في بيان، إن القياديين الاثنين التابعين لمليشيا الحوثي وقفا خلف استهداف المدنيين، والسفن التجارية في المياه الدولية، ودول الجوار وتسببا في تأجيج وإطالة أمد الحرب بالبلاد.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوطات على المليشيا لوقف سلوكها الإجرامي وهجماتها المستمرة ضد المدنيين والآمنين في مأرب وكافة المناطق اليمنية، وبما يكفل تحقيق السلام في اليمن.

وعاقبت واشنطن، الثلاثاء، قياديين اثنين من مليشيا الحوثي الانقلابية، جراء ارتكابهما جرائم إرهابية، وشنت هجوما على إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات جديدة على قياديين اثنين بمليشيات الحوثي، مسؤولين عن هجمات ضد مدنيين يمنيين وسفن تجارية في المياه الدولية.

وأوضحت الوزارة أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز مساءلة قادة مليشيات الحوثي عن جرائمهم التي فاقمت معاناة الشعب اليمني".

وهاجمت واشنطن النظام الإيراني مؤكدة أنه "يؤجج الصراع في اليمن من خلال تقديم مساعدات مالية وأسلحة لمليشيا الحوثي".

ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن "الحرس الثوري الإيراني يدرب ويوجه مليشيا الحوثي لمهاجمة السعودية وتهديد جوار اليمن".