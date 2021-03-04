ختام مناورات "التنين" بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت اليوم الخميس، مناورات التمرين المشترك تحت مسمى "التنين"، بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية.

وشهد التمرين كثيراً من "السيناريوهات" القتالية المشتركة من طلعات جوية نهارية وليلية؛ للتصدي للتهديدات الحديثة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتهدف هذه التدريبات لصقل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.

والأحد الماضي، انطلقت فعاليات تمرين "التنين" المشترك بين القوات الجوية السعودية والأمريكية بالمنطقة الغربية.

وهدف التمرين المشترك إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو.

ويسهم التمرين أيضاً في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي, ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين السعودية والأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.