جامعة جازان تطلق خدمة لقاحات كورونا داخل السيارات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - واس

اسمع الخبر

أطلقت جامعة جازان اليوم ، خدمة لقاحات كورونا داخل السيارات، أمام بوابة مدينتها الجامعية رقم (2) التي ستواصل عملها من الساعة الخامسة عصراً وحتى الثانية عشرة ليلاً طيلة أيام الأسبوع .

تسريع وتيرة التحصين ضد كورونا

وبين معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن هذه الخدمة تهدف لتسريع وتيرة التحصين المجتمعي ضد فيروس كورونا والوصول إلى مناعة مجتمعية كافية وشاملة، مؤكداً حرص منسوبي الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعة، وكافة قطاعات الجامعة على المشاركة في هذه المهمة الوطنية السامية مبرزاً تفاني طلبة الجامعة في أعمال التطوع خدمة للوطن ومجتمعهم.

الخدمة متاحة لهذه الفئات

من جانبه أوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن الخدمة متاحة لمنسوبي الجهات الأمنية، ولكبار السن، والمصابين بأحد الأمراض المزمنة، ومن لديه ترشيح مسبق لحجز موعد لقاح كورونا عبر منصة الجامعة الإلكترونية “محصّن” أو تطبيق صحتي، حاثا الجميع للتسجيل عبر منصة “محصن” أو التسجيل مباشرة بمقر الخدمة لتقييم أهلية الحصول على اللقاح.

شارك الخبر