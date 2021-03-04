الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

فيديو .. إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون في جمرك الحديثة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الجمارك السعودية، مساء اليوم الخميس، عن إحباط محاولتي تهريب مخدرات كبيرتين في جمرك الحديثة.

كبتاجون مخبأ داخل مقطورة

وأكدت الجمارك على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في فيديو نشرته رصدت فيه عمليات إحباط ذكية للغاية لـ 2906202 حبة كبتاجون.

وأوضحت الجمارك أن المهربين خبأوا بضاعتهم الخبيثة بطريقة شيطانية في وسط تجويفات حجرية ومبطنة في أرضية مقطورة شحن ضخمة.

إحباط تهريب كبتاجون بشحنة خشب

وفي يناير الماضي نجحت الجمارك السعودية في إحباط محاولة تهريب 14,445,335 حبة كبتاجون.

وقالت الجمارك إن المضبوطات عُثر عليها مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية ألواح خشبية وردت عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.



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