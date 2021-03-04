الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

السعودية تمدد الخفض الطوعي الإضافي بمليون برميل يوميًا في أبريل

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تمديد الخفض الطوعي الإضافي للنفط بمليون برميل يوميًا في أبريل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرَين في “أوبك+” أن المجموعة اتفقت على إبقاء مستويات إنتاج النفط كما هي تقريبًا في أبريل.

وأضاف المصدران أنه تقرر السماح لروسيا وكازاخستان بزيادات إنتاجية متواضعة في إطار الاتفاق.

السعودية وارتفاع أسعار النفط

وعاودت أسعار النفط الصعود صوب أعلى مستوياتها في أكثر من عام، إذ ارتفع برنت 5 بالمئة متجاوزًا 67 دولارًا للبرميل.

وفي ظل ارتفاع النفط متخطيًا 60 دولارًا للبرميل، توقع بعض المحللين أن تزيد “أوبك+” الإنتاج نحو 500 ألف برميل يوميًا، وأن تنهي السعودية جزئيًا أو كليًا خفضها الطوعي الإضافي البالغ مليون برميل يوميًا.

ارتفاع خام برنت

وفي وقت سابق، أفادت قناة CNBC الاقتصادية العالمية أن العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفعت أكثر من دولارين للبرميل لأعلى مستوياتها في أكثر من عام، أي إلى مستوى 66.47 دولارًا للبرميل الواحد.

وأشارت قناة CNBC الاقتصادية إلى أن عقود برنت والخام الأمريكي تجاوز مستوى 5% حتى اللحظة.

اجتماع أوبك + وإنتاج النفط

في سياق متصل، انطلق مساء اليوم، الاجتماع الرابع عشر للدول المصدرة للبترول وحلفائها “أوبك+”، لبحث سياسة إنتاج النفط عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وعقد الاجتماع برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والرئيس المشارك ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إن الوضع تحسن في سوق النفط لكن توقعات تعافي الطلب مازالت الضبابية تكتنفها، كما حث على توخي الحذر واليقظة بشأن سوق النفط.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتحدث في افتتاح اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهم، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، للبت في زيادة إنتاج النفط أو إبقائه مستقرًا.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، إن أسواق النفط العالمية لم تتعاف تعافيًا كاملًا من الجائحة لكنها أفضل حالا عن العام الماضي.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس، بفضل تقارير عن قرار جريء من أوبك+.

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