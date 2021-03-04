الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

الصحة: لا يوجد ما يثبت تأثير لقاح كورونا على الإنجاب

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه لا يوجد ما يثبت تأثير اللقاح المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19″، على الإنجاب.

وأفادت وزارة الصحة عبر حساب “الصحة 937” في “تويتر” بأن كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد آمنة، وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من “كوفيد-19″، كما أنه لا يوجد ما يثبت تأثير لقاح فيروس كورونا على الإنجاب.

لقاح كورونا والمرأة الحامل

يأتي ذلك فيما تستمر وزارة الصحة في التأكيد على أن المرأة الحامل تعد من الفئات الممنوعة من التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وردًا على ما تم تداوله بأن من تتلقى التطعيم باللقاح يجب عليها أن تتجنب الحمل لمدة سنة، قالت “الصحة”: “ينبغي لمن ترغب بالحمل الانتظار لمدة لا تقل عن 90 يومًا بعد أخذ الجرعة الثانية”.

يذكر أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاحي “فايزر” و”أسترازينيكا” المعتمدين في المملكة، هي: من لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، وباقي أنواع الحساسية الشديدة، وهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة، كذلك فئة “الحوامل”، وفئة “الأطفال”.

مستجدات كورونا في المملكة

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (375) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (336) حالة، كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (378708) حالات، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (369,613) حالة.

شارك الخبر