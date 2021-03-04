شكرا لقرائتكم خبر اعتماد مستشفى المملكة كأول مستشفى خاص يوفر تطعيم كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت وزارة الصحة مستشفى المملكة كأول مستشفى متخصص يوفر خدمات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) على مستوى القطاع الخاص، وذلك في إطار حرص القيادة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم وتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمتهم.

وتأتي هذه الخطوة من وزارة الصحة تقديرا لمبادرة مستشفى المملكة في التزامها بتطبيق أعلى معايير الوقاية والسلامة وما توفره من طواقم طبية مؤهلة لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) مجانا خلال الحملة الوطنية المباركة للتحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) التي تقودها وزارة الصحة لتحقيق أهدافها الصحية نحو إتاحة فرص التطعيم لشرائح المجتمع كافة وصولا إلى السيطرة الكاملة على هذه الجائحة وتحقيق المناعة المجتمعية في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتوفير لقاحات فيروس كورونا (كوفيد 19) أمس بين وزارة الصحة ومستشفى المملكة، وسيعلن عن موعد استقبال المستحقين للتطعيم وفق الأولويات المعلنة من وزارة الصحة قريبا.

وأوضح مستشفى المملكة أنه سيتم استقبال المستفيدين من خلال البوابة الخاصة لمركز كبار الشخصيات بمقر المستشفى الرئيسي الواقع في تقاطع طريق الملك عبدالعزيز وطريق الثمامة؛ حيث خصصت طواقم طبية لهذه المهمة التي ستقوم بتسجيل بيانات المستفيدين وبيانات اللقاح في الأنظمة الالكترونية الوطنية المعتمدة. وسيعلن عن المواعيد من خلال الدخول على برنامج صحتي ولمزيد من الاستفسارات يمكن متابعة منصات التواصل الاجتماعي للمستشفى أو الاتصال على الرقم 920000751.