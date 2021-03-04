شكرا لقرائتكم خبر شؤون الحرمين تدشن الركن التوعوي بأهمية لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتي ذلك ضمن جهود الرئاسة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوعية منسوبيها بأهمية أخذ لقاح فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقاية وضمان تحقيق التباعد الاجتماعي في التعاملات الإدارية بين الموظفين.
وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات حسن الزهراني بأن الركن التوعوي يجيب على الاستفسارات الخاصة باللقاح، وآلية التسجيل في تطبيق (صحتي) ومدى الاستفادة القصوى من اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر شؤون الحرمين تدشن الركن التوعوي بأهمية لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.