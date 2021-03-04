شكرا لقرائتكم خبر شؤون الحرمين تدشن الركن التوعوي بأهمية لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع المديرية العامة للصحة بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوعية الصحية أمس، الركن التوعوي بأهمية أخذ لقاح فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن جهود الرئاسة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوعية منسوبيها بأهمية أخذ لقاح فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقاية وضمان تحقيق التباعد الاجتماعي في التعاملات الإدارية بين الموظفين.

وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات حسن الزهراني بأن الركن التوعوي يجيب على الاستفسارات الخاصة باللقاح، وآلية التسجيل في تطبيق (صحتي) ومدى الاستفادة القصوى من اللقاح.