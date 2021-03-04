«نور الرياض» تجمع فناني 20 دولة حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق خلال الفترة من 18 مارس الحالي حتى 3 أبريل المقبل احتفالية (نور الرياض)، وتستمر على مدى 17 يوما، تتضمن عرضا لأعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، بمشاركة كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 40 في المائة منهم من الفنانين السعوديين.

وتعد هذه الاحتفالية أولى فعاليات برنامج (الرياض آرت) أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 19 مارس 2019م، بمبادرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وأوضح وزير الثقافة عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج (الرياض آرت) الأمير بدر بن فرحان أن البرنامج يأتي في إطار حرص ولي العهد على الارتقاء بمدينة الرياض إلى المكانة التي تليق بها بين عواصم العالم، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف (رؤية المملكة 2030)، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية في المدينة، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض؛ لتشكل بذلك هذا البرنامج الذي يعد أحد أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم.

وبين أن احتفالية (نور الرياض) التي تقام في مدينة الرياض لأول مرة هذا العام تحت شعار (تحت سماء واحدة) تمثل باكورة برامج (الرياض آرت)، وتسعى إلى تعزيز التفاعل المجتمعي، وإشاعة مظاهر الفن والجمال في مدينة الرياض، وإثراء الحياة اليومية لسكانها وزوارها، من خلال تعزيز الفن في الأماكن العامة، والارتقاء بالحركة الفنية المحلية، والتشجيع على تحقيق المزيد من الإبداع والابتكار.

وأشار، إلى أن الاحتفالية تجسد الدعم السخي وغير المحدود الذي تحظى به الفنون بمختلف أصنافها من ولي العهد، وستسهم في منح المشهد الفني في الرياض المزيد من الحيوية والتفاعل، وتعزز من ارتباطه بمختلف فئات مجتمع المدينة، عبر إيجاد حوار فني ثري بين الفن والفنانين السعوديين مع نظرائهم المشاركين في الاحتفالية من مختلف أنحاء العالم.

وتشتمل احتفالية (نور الرياض) على 60 عملا فنيا تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، وعدد من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسيين للاحتفالية في كل من مركز الملك عبدالله المالي، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

ويصاحب المعرض عدد من ورش العمل، وجلسات النقاش، والجولات، والعروض، وبرامج التطوع، والفعاليات السينمائية والموسيقية، والأنشطة الترويحية والتوعوية المناسبة لكافة أفراد الأسرة. وبتوجيه من ولي العهد سيقام ضمن احتفالية (نور الرياض) معرض (نور على نور) الذي يعد أكبر معرض فني جماعي يرصد الحركة الفنية في فنون الإضاءة منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم.

ويشارك في احتفالية (نور الرياض) كوكبة من الفنانين، أبرزهم من الفنانين السعوديين: أحمد ماطر، ولولوة الحمود، وأيمن زيداني، وراشد الشاشاي، ومها ملوح.

ويأتي اختيار شعار (تحت سماء واحدة) لاحتفالية (نور الرياض) هذا العام؛ ليكون بمثابة رسالة تحفيزية لجمهور الفنانين من داخل المملكة، وخارجها؛ لتحقيق المزيد من التفاعل مع الحدث الذي يتمحور حول القيم الإنسانية المشتركة، وينسجم في أبعاده مع الدافع الفطري لدى الإنسان في تتبع الضوء، والنظر إلى النجوم.

وقد تمت جدولة أنشطة وبرامج احتفالية (نور الرياض)، وتوزيعها على جميع أنحاء مدينة الرياض؛ من أجل زيادة مشاركة المجتمع وتفاعله مع أنشطتها، مع اشتراط تقيد الحضور بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة كورونا.

معرض (نور على نور)





يستقبل زواره في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي ابتداء من 18 مارس حتى 12 يونيو 2021.

يتميز بمضاهاته للمتاحف في جودة عروضه التي تستخدم الضوء.

يتنقل الزائر داخل المعرض وسط أشعة من الضوء تفصل بين أعمال مجموعة من الفنانين من مناطق متعددة حول العالم خلال مراحل زمنية مختلفة.



ينقسم إلى أربعة أجنحة:





جناح إدراك الضوء



جناح تجربة الضوء



جناح انعكاس الضوء



جناح بيئة الضوء



أبرز الفنانين العالميين