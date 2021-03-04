33 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 1336 جولة رقابية نفذتها أمانة الشرقية أمس على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع عن إغلاق 22 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 33 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس وعدم تفعيل تطبيق «توكلنا». وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل 27 بلاغا حول مخالفة بعض المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمنع انتشار فيروس كورونا. وأكدت استمرار تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت التجارية بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق «توكلنا» لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، داعية المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر مركز البلاغات 940.

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