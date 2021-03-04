إغلاق 20 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات في الباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الحالي 20 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي كورونا ، وحررت 56 مخالفة. وأوضحت الأمانة أن فرقها الرقابية نفذت 3049 جولة رقابية على المنشآت التجارية في الباحة ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وقال أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط إن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وستطبق العقوبات كافة من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.



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