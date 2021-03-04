دور قيادات المدارس بتطبيق حوكمة حسابات التواصل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مدير تعليم محافظة الأحساء حمد العيسى، أمس، اللقاء الافتراضي لقادة وقائدات مدارس المحافظة، تحت عنوان (دور قيادات المدارس في تطبيق حوكمة حسابات التواصل الاجتماعي). واستعرضت خلال اللقاء أدوار قيادات المدارس في تطبيق دليل حوكمة عبر حسابات التواصل، وأهمية متابعة قيادات المدارس اليومية لحسابات المدرسة، لافتا إلى أهمية مراجعة التغريدات قبل نشرها، وتعريف تلك الحسابات بأنشطة وجهود المدارس، وأبرز الملاحظات التي تم رصدها على المدارس في وسائل التواصل، مبينا بعض الخطوات التي من شأنها تحسين العمل.



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