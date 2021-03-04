شكرا لقرائتكم خبر انطلاق ملتقى «همة حتى القمة» بتعليم نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح مدير عام تعليم منطقة نجران المكلف مسفر الوادعي أمس، فعاليات الملتقى الافتراضي (همة حتى القمة للإبداع والموهبة) الذي تنظمه - عن بعد- إدارة الموهوبات بتعليم المنطقة، بمناسبة اليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2021. ودعا الوادعي المدارس إلى العمل بطرق مبدعة ومبتكرة وتغذية الميدان بأهم البرامج الداعمة للموهبة، مشددا على أهمية رعاية الموهبة وتوجيهها التوجيه السليم.



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