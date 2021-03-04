جامعة الأميرة نورة تنظم برامج في التطوير المهني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز المواهب الأكاديمية، والتميز في التدريس والتعلم، وتمكين القيادات النسائية في التعليم العالي، نظمت عمادة التطوير الأكاديمي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من البرامج وورش العمل. ونفذت العمادة ورشة عمل افتراضية بعنوان (أساسيات البلاك بورد) باللغة العربية واللغة الإنجليزية بالتعاون مع إدارة التعلم الالكتروني بالجامعة، استهدفت من خلالها أعضاء هيئة التدريس لمناقشة عدة محاور منها: كيفية تحميل المهام، وكيفية التحقق من الواجبات والدرجات للطالبات، وكيفية إنشاء أعمدة في نظام الدرجات وتحضير الاختبارات (مجموعات)، إلى جانب كيفية إنشاء فصل دراسي باستخدام (البلاك بورد)

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