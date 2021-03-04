شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تصل إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 33 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول نهار الغد شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف نهار الغد، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج نهار الغد.