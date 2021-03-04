شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏متحدث الصحة يستعرض الخدمات الصحية المقدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي,اليوم الخميس، الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين والمواطنين.

وقال متحدث الصحة أن الخدمات الصحية التي تقدمها هي" مراكز تأكد وعيادات تطمن، مركز الاتصال 937"

وأكد العبدالعالي أن الصحة على أتم الاستعداد لتقديم اي احتياج للمجتمع للحصول على الخدمة والاستشارة الطبية والرعاية الصحية.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة , أن عدد متلقي لقاح كورونا (كوفيد-19) تجاوز أكثر من مليون شخص، وذلك عبر 405 مراكز في مختلف مناطق المملكة تشمل مراكز التطعيم عبر المركبات, مثمنًا لجميع الجهات المقدمة لخدمة تلقي اللقاح جهودها في هذا الجانب لمواجهة الجائحة.