شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " توضح حقيقة تعارض حساسية الأسماك والمأكولات البحرية مع لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن حساسية الطعام "لا سيما الأسماك وغيرها"، لا تمنع من تلقي لقاح كورونا، مبينة أن مرضى الربو من الفئات ذات الأولوية لأخذ اللقاح.

وأضاف حساب "الصحة 937":" لا تعتبر حساسية الطعام مانعًا من أخذ اللقاح؛ حيث إنه بوجه عام، يمنع أخذ أي من اللقاحين "فايزر وأسترازينيكا" لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما بعد الجرعة الأولى".

ولفت:"باقي أنواع الحساسية الشديدة، هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة"، فيما أوضحت وزارة الصحة أن المصابين بالأمراض الرئوية المزمنة، مثل الربو وحساسية الصدر، يعتبرون من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فيروس كورونا.