شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 375 حالة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 336 حالة جديدة ، فيما توفي 4 أشخاص يرحمهم الله .

وسجلت منطقة الرياض 162 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 66 إصابة ، والمنطقة الشرقية 61 إصابة ومنطقة الحدود الشمالية 24 إصابة .

بينما سجلت المدينة المنورة 14 إصابة ، ومنطقة عسير 11 إصابة ، وجاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتؤكد وزارة الصحة على أهمية استمرار الإلتزام بالإجراءات الوقائية ، كما تباشر الجهات المختصة الإلتزام بإجرءات السلامة في المنشآت والأسواق والأماكن العامة ، مع تزايد توفير مراكز اللقاح ضد كورونا على مستوى المملكة .