بالفيديو.. القبض على وافد هندي یصور النساء أثناء توصیلھن بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على وافد من الجنسیة الھندية لقیامه بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مھامھم في المیدان، والنساء خلال إيصالھن.

وأوضحت وزارة الداخلیة، عبر «سناب الداخلية»، اليوم الخميس، أن الوافد نشر فیديوھات لرجال الأمن أثناء أداء مهام عملهم والسیدات أثناء توصیلھن عبر أحد حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، كما تباھى بحیازته مبالغ مالیة مجھولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونیة بحق الوافد، وتحويله إلى النیابة العامة.

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