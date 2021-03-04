وزارة الصحة تشكر «التعليم» بشأن تقديم لقاح كورونا إلى منسوبيها

وجهت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الشكر إلى وزارة التعليم، على تقديم لقاح كورونا إلى منسوبيها.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، نشكر وزارة التعليم على جهودها بتقديم التطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمنسوبيها؛ حيث تجسد هذه الخطوة تعاون كل القطاعات والمساهمة في التصدي لجائحة كورونا والحفاظ على الأمن الصحي لوطننا الغالي.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أعلن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، قريبًا في الصيدليات المجتمعية مجانًا، وقال الربيعة: «سنوفر اللقاحات في الصيدليات المجتمعية مجانًا».

وأجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتضمن القرار السماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، بعد مراجعتها بكل تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.

وأعلنت وزارة الصحة، أنها ستعطي جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن سبقت إصابتهم بالفيروس، وستكون الجرعة بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وفق قرار اللجنة الوطنية للأمراض المعدية.

وأكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق، أن تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقلَّ مما كان عليه، وأنَّ ذلك لا يعني الاطمئنان، بل مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وصولًا إلى تحقيق آثار إيجابية، وأشار إلى أن الخدمات الصحية متواصلة من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، لا سيما تقديم الاستشارات والفحوصات.

وأهابت وزارة الصحة بأفراد المجتمع الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا (ارتفاع درجة الحرارة، ضيق التنفس، ألم الصدر، السعال، احتقان الحلق، الإسهال، فقدان حاستي الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، وأوضحت أن العيادات يُمكن زيارتها دون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات بجميع مناطق المملكة، كما أنها تعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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