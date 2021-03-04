منصة «أبشر» تحذر من التعامل مع مواقع مشبوهة تستولي على الحسابات

حذرت منصة أبشر المواطنين والمقيمين من خطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية التي تزعم تسهيل الخدمات عليهم؛ بغرض الاستيلاء على حساباتهم، واستخدامها في عمليات مشبوهة.

وطالبت منصة أبشر الجميع من مواطنين ومقيمين بألا يشاركوا بيانات حساب أبشر الخاص بهم مع أي شخص، وحذرتهم من التعامل مع القنوات المشبوهة التي تدعي إتاحة تنفيذ خدمات منصة أبشر حرصًا على سلامة تعاملاتهم.

وأكدت على الجميع ضرورة الاقتصار في التعامل مع الحسابات الرسمية لمنصة أبشر من خلال: المنصة الإلكترونية www.ABSHER.sa، وتطبيق أبشر أفراد وأبشر أعمال على متاجر تطبيقات أبل وجوجل و هواوي، وأجهزة الخدمة الذاتية

جدير بالذكر أن مثل هذه المواقع تحتال على ضحاياها بمزاعم تقديم الخدمات الإلكترونية لهم في أسرع وقت، ويُفاجأ الضحية بأنه تم النصب والاحتيال عليه وتسريب بياناته الشخصية.

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