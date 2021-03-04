سماعات الأذن الطبية.. «الغذاء والدواء» توجه 6 نصائح للشراء والاستخدام

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عددًا من النصائح الطبية والصحية الهامة عند شراء واستخدام سماعات الأذن الطبية.

وشاركت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»؛ «إنفوجرافًا» مصحوبًا بتغريدة جاء فيها: «تأكد من استشارة الطبيب المختص لتحديد النوع المناسب لحالتك قبل شراء واستخدام السماعات الطبية».

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستخدمي سماعات الأذن الطبية إلى ضرورة اتباع الأمور التالية:

– إجراء فحص لدى الطبيب المختص لتحديد النوع المناسب لحالتك.

– حفظ السماعة بعيدًا عن متناول الأطفال.

– التأكد من وجود ضمان على الجهاز وتوافر خدمات ما بعد البيع كالصيانة.

– التأكد من وجود كتيب الإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والعناية به.

– التأكد من عدم تعرض السماعة للطروبة أو الحرارة.

– المحافظة على تنظيف السماعة دوريًّا حسب إرشادات الاستخدام.

وتُواصِل هيئة الغذاء والدواء، عبر حساباتها الرسمية بمنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي؛ حملتها التوعوية بنصائح استخدام سماعات الأذن بوجه عام لتحقيق السمع الآمن؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسمع الموافق الثالث من مارس كل عام.

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