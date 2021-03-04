الرشيد يشكر القيادة لعدم إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد

وأضاف: إن هذا التوجيه الكريم أسعد أوساط المطورين والمستثمرين العقاريين وملاك العقار، وبعث الطمأنينة في نفوسهم، بما يحمله هذا التوجيه الكريم من تعزيز الثقة في الصكوك العقارية، ويطمئن المطورين والمستثمرين العقاريين والمواطنين، على ما بأيديهم من أملاك ليعود نفعه على مجمل الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص، كما سيساهم في تعزيز ونشاط سوق العقار بالمملكة العربية السعودية، راجين من المقام السامي أن يشمل التوجيه الكريم جميع الصكوك الموقوفة، والملغاة التي تداولتها أيادي أبنائكم المواطنين حسني النية.
وأشاد بالدعم والمؤازرة الدائمين، اللذين يحظى بهما القطاع العقاري والمطورون العقاريون بالمملكة، من لدنالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي يشكل محوراً أساسياً ويعزز الشراكة بين القطاع الخاص والمطورين العقاريين، وشركات التمويل العقاري، وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع.
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