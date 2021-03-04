السعودية اليوم / بدء عملية نقل المرضى المنومين والعيادات من مستشفى المخواة القديم للمستشفى الجديد



الباحة 20 رجب 1442هـ الموافق 04 مارس 2021م واس

بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , بدأت اليوم عملية نقل جميع العيادات والمرضى المنومين من مستشفى المخواة القديم للمستشفى الجديد بسعة ٢٠٠ سرير.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج أن حالة المرضى الذين تم نقلهم مستقرة ولله الحمد ، مشيراً إلى أن عملية النقل ستسمر حتى نهاية الاسبوع القادم ، بحيث يكتمل نقل جميع الاقسام باستثناء قسم الكلى الذي يستمر في المبنى الحالي وخاضع لمشروع تجهيز وتطوير .

وأضاف أن افتتاح المستشفى الجديد بالمخواة سيسهم بشكلٍ كبير في تحسين الخدمة الصحية للقطاع التهامي وتخفيف الضغط الكبير في التحويلات على مستشفيات المنطقة.

يذكر أن مستشفى المخواة العام الجديد الذي تبلغ سعته السريرة 200 سرير تم إنشاؤه بتكلفة جاوزت 250 مليون ريال ، ويضم مبنى للعيادات الخارجية الذي يضم 25 عيادة بفارق 10 عيادات عن القديم ، من أهم العيادات الجديدة عيادة القلب والأورام والروماتيزم وحديثي الولادة إضافةً إلى عيادة العلاج الطبيعي و مركز للتاهيل والاطراف الصناعية الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.

كما يتضمن المستشفى عشر غرف عمليات بمختلف التخصصات وتطوير المختبر وقسم الصيدلية والاشعة ، وتضم خطة النقل تشغيل قسم العناية المركزة للكبار والاطفال بعدد 55 سريرا ، وجميع الاقسام الداعمة للعمل الصحي في مقدمتها قسم مطور للتعقيم واقسام التغذية .

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17:01ت م

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