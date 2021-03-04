السعودية اليوم / فلسطين تسجل 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 18 وفاة، و2300 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 135 مصابًا في غرف العناية المركزة، بينهم 32 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.

// انتهى //

16:42ت م

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رام الله 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 18 وفاة، و2300 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و1694 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 135 مصابًا في غرف العناية المركزة، بينهم 32 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.// انتهى //16:42ت م0157

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