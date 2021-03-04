السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق 12 مسجداً مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين



الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم , اثنى عشر مسجدا مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت حالات

وبينت الوزارة في تقريرها اليوم , أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض وثلاثة في منطقة مكة المكرمة وثلاثة بالمنطقة

الشرقية ومسجدان بمنطقة حائل ومسجد بمنطقة عسير .

كما أشارت إلى إعادة فتح ستة مساجد منها ثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم وتجنب الزحام عند الدخول والخروج من الجوامع، كما حثت منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والدعاة بأهمية مواصلة نصح وتوجيه المصلين عقب الصلوات المفروضة وفي خطبة الجمعة بأهمية استشعار المسئولية والحرص على تنفيذ كافة التعليمات لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .

// انتهى //

16:20ت م

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الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم , اثنى عشر مسجدا مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 25 يوماً 208 مساجد تم فتح 188 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وبينت الوزارة في تقريرها اليوم , أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض وثلاثة في منطقة مكة المكرمة وثلاثة بالمنطقةالشرقية ومسجدان بمنطقة حائل ومسجد بمنطقة عسير .كما أشارت إلى إعادة فتح ستة مساجد منها ثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم وتجنب الزحام عند الدخول والخروج من الجوامع، كما حثت منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والدعاة بأهمية مواصلة نصح وتوجيه المصلين عقب الصلوات المفروضة وفي خطبة الجمعة بأهمية استشعار المسئولية والحرص على تنفيذ كافة التعليمات لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .// انتهى //16:20ت م0149

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