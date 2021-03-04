شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 366 منشأة غذائية مخالفة لاشتراطات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على جميع المحلات والأسواق والمراكز التجارية بمناطق المملكة كافة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددة على أنها ستطبق العقوبات بحدها الأعلى على المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

وأسفرت جولات الشؤون البلدية عن إغلاق (366) منشأةً تجارية وغذائية مخالفة للبروتوكولات الصحية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة حرصها على تكثيف الحملات التوعوية والرقابية على جميع المحلات والأسواق التجارية من أجل الوصول إلى بيئة صحية وتسوق آمن للجميع، من خلال التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية التي تخص المنشأة والعامل والمتسوق على حدٍ سواء.

وأوضحت أن الفرق الميدانية الرقابية بالأمانات والبلديات تعمل على مدار الساعة للتأكد من مدى تطبيق المنشآت والأسواق أقصى درجات التدابير الاحترازية والوقائية على المتسوقين والعاملين كافة، مشيرة إلى أن منظومة القطاع البلدي نفذت أمس (24066) جولةً رقابية، أسفرت عن تسجيل (1266) مخالفةً، تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.