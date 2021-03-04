عقود خام برنت تقفز 5 % عند 67 دولارًا للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

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ارتفع سعر مزيج نفط برنت اليوم الخميس، أكثر من 3 دولارات للبرميل، بما يعادل 5 % ليصل إلى قيمة 67 دولارًا للبرميل.

أسعار خام برنت

يأتي هذا بعدما سجلت أسعار النفط أمس تراجعًا، في ظل تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 99 سنتًا، أو ما يعادل 1.6 في المئة، لتسجل عند التسوية 62.70 دولار للبرميل.

أسعار الخام القياسي

وتراجع خام القياسي العالمي حوالي سبعة في المئة من أعلى مستوى له في 13 شهرًا الذي سجله الأسبوع الماضي.

كما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتًا، أو 1.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 59.75 دولار للبرميل.

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