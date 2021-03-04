البحرين تشيد بجاهزية ويقظة الدفاعات السعودية في التصدي للهجمات الحوثية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينة جازان، وطائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي جبان يستهدف المدنيين، مشيدة بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي اعترضت ودمرت الصاروخ والطائرة المسيرة.

البحرين تجدد التضامن مع المملكة

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها تضامنها التام مع المملكة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية من أجل ردع تلك الاعتداءات الحوثية الإرهابية وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.

الإمارات تطالب بوقف التصعيد الحوثي

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان بالمملكة العربية السعودية، من خلال صاروخ باليستي، اعترضته قوات التحالف.

وعدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم، أن استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

اعتراض الصاروخ الحوثي على جازان

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، صرح في وقت سابق اليوم أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه (جازان) محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأضاف العميد المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ الباليستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

شارك الخبر