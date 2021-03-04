تمديد الانضمام للدعوى الجماعية ضد مسؤولي موبايلي السابقين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتمديد فترة قبول طلبات الانضمام للدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات موبايلي السابقين لمدة 90 يومًا إضافية.

تفاصيل الدعوى الجماعية ضد موبايلي

وقالت الأمانة في بيان لها اليوم إنه إلحاقًا لإعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تاريخ 21/04/1442هـ الموافق 06/12/2020م عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (6/ل/د1/ج/2020م) لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، الذي اشتمل على أن مدة التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها هي (90) يومًا من تاريخ الإعلان، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (8/ل/د1/ج/2021م) لعام 1442هـ بتاريخ 1442/07/09هـ الموافق 2021/02/21م، القاضي بتمديد مدة قبول طلبات الانضمام إلى الدعوى الجماعية تسعين يومًا، تبدأ من تاريخ نهاية التسعين يومًا التالية لإعلان قرار اللجنة رقم (6/ل/د1/ج/2020م) لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م الذي تم في تاريخ 21/04/1442هـ الموافق 06/12/2020م.

إجراءات طلب الانضمام للدعوى ضد موبايلي

وأضافت الهيئة أنها بادرت إلى تسهيل إجراءات طلب الانضمام في الدعوى الجماعية المشار لها أعلاه، من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان، وتدعو المتضررين من لم يتقدم للانضمام خلال الفترة السابقة المسارعة بالانضمام للدعوى الجماعية المقامة من خلال الرابط الآتي: (هنا).

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