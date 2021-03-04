البنك السعودي للاستثمار يعلن توزيع أرباح بقيمة 270 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن البنك السعودي للاستثمار عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020 بقيمة 270 مليون ريال يستفيد منها 675,000,000 سهم فيما تصل حصة السهم من التوزيع إلى 0.40 ريال بعد خصم الزكاة.

تاريخ أحقية أرباح البنك السعودي للاستثمار

وحسب موقع السوق المالية السعودية – تداول – فإن تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم سيكون بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

أرباح المستثمرين الأجانب

وقال البنك في بيان له: “نودّ أن نلفت عناية المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية”.

مؤشر الأسهم السعودية اليوم

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 68 نقطة ليقفل عند مستوى 9242.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 507 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 557 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات متطورة، وسابتكو، وأبان، والعقارية، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخريف، والفخارية، وينساب، وجبسكو، وسليمان الحبيب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.68%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والعقارية، وسابتكو، وسيرا، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابتكو، والعقارية، وجاكو، ومتطورة، والمصافي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

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