قصة تفوق الخيال هندي يعود للحياة على طاولة التشريح !

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تعرض هندي لحادث دراجة نارية وأعلن الأطباء وفاته، لكن على طاولة التشريح صدرت عنه فجأة بوادر تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

وكان الرجل البالغ 27 عاماً نقل وهو في حالة حرجة إلى مستشفى خاص حيث أعلن الأطباء وفاته هناك، ونقلت أسرته الجثة إلى مستشفى حكومي قريب في الهند، حيث كان من المقرر تشريحها.

سوء تقدير من الأطباء

وقال أقاربه للصحافة المحلية إن متخصصاً في علم الأمراض لاحظ فجأة أن الجثة على طاولة التشريح تتحرك، وأكد مسؤول في هيئات الرعاية الصحية الرواية وقال لوكالة فرانس برس إن الشاب نقل فوراً إلى مستشفى آخر، حيث تتحسن حالته.

واعترف المسؤول بأن أطباء المستشفى الخاص أظهروا سوء تقدير، مضيفًا أن العائلة لم تقدم بعد شكوى رسمية تتعلق بالإهمال الطبي.

ليست المرة الأولى

ويُذكر أنه في أكتوبر العام الماضي، تناولت الصحف قصة مسن من الهند عاد إلى الحياة من بين الجثث في ثلاجة لحفظ الموتى وضع فيها لمدة 24 ساعة وذلك بعد إعلان أسرته عن وفاته .

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية كان قد تم وضع الرجل السبعيني في ثلاجة الموتى في مستشفى بالهند بعد أن أبلغت عائلته عن وفاته نتيجة أمراض مرتبطة بالشيخوخة، وعلى ذلك طلبت الأسرة توفير صندوق تجميد الجثث، لكن بعد 24 ساعة لاحظ موظفو الشركة أنه يرتجف، ثم تأكدوا أنه على قيد الحياة.

وأطلقوا فورًا جرس الإنذار لمساعدته، وأبلغوا الشرطة ليتم إنقاذه وإدخاله إلى المستشفى، لكنه مع ذلك مات بنهاية الأسبوع.

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