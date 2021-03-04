وزارة الحرس الوطني تفتح باب القبول لحمَلة الثانوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة العسكرية تخصص “طاهٍ”، لحمَلة شهادة الثانوية، ومن لديه الشهادات والخبرة في مجال الطهي.

شروط وظائف وزارة الحرس الوطني:

وبيّنت الوزارة أن الشروط المطلوبة للتقديم هي:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

– لا يقل العمر عن 17 سنة.

– ألّا يقل الطول عن 160 سم.

– معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع إرفاق صورة الشهادة للمطابقة.

– أن يكون لديه خبرة أو شهادة في مجال (الطهي).

التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 23 رجب 1442هـ؛ والتقديم مستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27 رجب 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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