

الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

قامت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة المزاحمية، وتم خلالها ضبط 55 بدلة عسكرية، و(200) قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة، وإقفال محلين تعمل دون ترخيص، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

شارك في الحملة عدد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، ومكتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض.

// انتهى //

18:42ت م

0189





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق محلين وتضبط 55 بدلة عسكرية و200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة في المزاحمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.