السعودية اليوم / الأردن تسجل 5733 إصابة و 40 وفاة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5733 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 356648 حالة شفاء بعد تسجيل 867 حالة إضافية، كما سجلت 40 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4833 حالة.

// انتهى //

18:41ت م

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عمّان 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 413350 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 356648 حالة شفاء بعد تسجيل 867 حالة إضافية، كما سجلت 40 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4833 حالة.// انتهى //18:41ت م0186

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