السعودية اليوم / "تعليم الرياض" ينفذ برنامج الفحص الطبي الاستكشافي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية



الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

تواصل إدارة تعليم منطقة الرياض , تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الحالي.

ويشمل الفحص الاستكشافي تقصي التاريخ المرضي المزمن وفحص حدة النظر وفحص ضعف السمع وصعوبات التعلم واعوجاج السلسلة الفقارية وفرط الحركة وتشتت الانتباه واكتشاف حالات سوء التغذية ؛ويتم إحالة الحالات المكتشفة للجهات والمراكز الصحية المتخصصة.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد قاعدة بيانات إحصائية لصحة الطلاب والطالبات ورصد مستويات النمو والتطور البدني لهم ، وإبلاغ أولياء الأمور بالمشاكل الصحية المكتشفة.

يشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج لطلاب وطالبات الصف الأول من المرحلتين المتوسطة والثانوية في الفصل الدراسي الأول.

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18:30ت م

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