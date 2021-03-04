

بريدة 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الماضي, 500 جولة رقابية على مراكز صيانة السيارات بالمنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس

وجرى خلال الجولات الرقابية, ضبط عدد من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنطقة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة مع التأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الاحترازية والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا".

// انتهى //

18:29ت م

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بريدة 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الماضي, 500 جولة رقابية على مراكز صيانة السيارات بالمنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وجرى خلال الجولات الرقابية, ضبط عدد من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنطقة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.يذكر أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة مع التأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الاحترازية والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا".// انتهى //18:29ت م0183

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / 500 جولة رقابية ينفذها فرع وزارة التجارة بالقصيم على مراكز صيانة السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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