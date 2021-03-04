السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" بالمدينة المنورة تُنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة



المدينة المنورة 20 رجب 1442هـ الموافق 04 مارس 2021م واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، أكثر من (1400) جولة رقابية على مساجد وجوامع المنطقة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة، بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس

وأوضح مدير الفرع وجب العتيبي، أن الفرق الرقابية مُستمرة في جولاتها، إلى جانب الدور التوعوي الذي يقوم به أئمة ومؤذنو الجوامع والمساجد لحث المُصلين على الالتزام بهذه الإجراءات الرسمية في كل مناحي حياتهم.

//انتهى//

18:29ت م

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المدينة المنورة 20 رجب 1442هـ الموافق 04 مارس 2021م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، أكثر من (1400) جولة رقابية على مساجد وجوامع المنطقة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة، بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19".وأوضح مدير الفرع وجب العتيبي، أن الفرق الرقابية مُستمرة في جولاتها، إلى جانب الدور التوعوي الذي يقوم به أئمة ومؤذنو الجوامع والمساجد لحث المُصلين على الالتزام بهذه الإجراءات الرسمية في كل مناحي حياتهم.//انتهى//18:29ت م0182

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