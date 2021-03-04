السعودية اليوم / 980 جولة لفرع التجارة بعسير وتطبيق العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية



أبها 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير خلال الفترة من ( 25 فبراير إلى 3 مارس الجاري ) أكثر من 980 جوله ميدانية على المنشآت التجاريه شملت المراكز التجارية ومراكز صيانة السيارات لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس

ورصدت "واس" في جولتها الميدانية تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، مع التأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي وعدم وجود ممارسات مخالفة وتفعيل تطبيق (توكلنا) على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات الكبيرة إضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.

وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

// انتهى //

18:22ت م

0181



أبها 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير خلال الفترة من ( 25 فبراير إلى 3 مارس الجاري ) أكثر من 980 جوله ميدانية على المنشآت التجاريه شملت المراكز التجارية ومراكز صيانة السيارات لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ورصدت "واس" في جولتها الميدانية تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، مع التأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي وعدم وجود ممارسات مخالفة وتفعيل تطبيق (توكلنا) على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات الكبيرة إضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.// انتهى //18:22ت م0181

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