السعودية اليوم / هيئة تطوير مكة المكرمة تناقش آلية تسليم المباني للجهات الأمنية والخدمية لمشروع تطوير مركز الضبط بالشميسي



الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة اليوم, اجتماعاً تنسيقياً بمقر مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي الجديد على طريق مكة- جدة السريع، تمهيدا لقرب انتهاء المشروع، ومناقشة آلية تسليم المباني للجهات الأمنية والخدمية للبدء في تشغيلها وتجهيزها للاستفادة منها.

ويعد المشروع النموذجي واجهة معمارية حضارية وبصرية وأدائية للقادمين لمكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين وتسهم بالتيسير عليهم بتقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة كما روعي فيه أن يشتمل على 16 مسارا مزودا بأحدث الأنظمة التقنية بهدف تقنين عملية فرز المركبات والمكاتب الإدارية والمرافق والمباني السكنية للعاملين لعدد من الأجهزة الأمنية والحكومية التي تقدم الخدمة لسالكي الطريق.

يذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أشرفت على تنفيذ المشروع وسرعة إنجازه خلال المدة المجدولة له، حيث جاء تنفيذ المشروع إنفاذا لتوجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة ومتابعة وإهتمام من سمو نائبه، التي حرصت على تكاتف الجهود والتنسيق المتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد العارضي وقائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء عبدالعزيز المسعد, ووكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس زهير سقاط وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة ومندوبون من وزارتي المالية والنقل.

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18:08ت م

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